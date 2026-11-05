Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Bakan Kacır'ın paylaşımı şu şekilde;

"TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısını açtık. Üniversitelerimizin bilgi birikimi ile sanayimizin üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetini bir araya getirerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve sanayide nitelikli araştırmacı istihdamını artırmayı hedefliyoruz. Millî Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda; araştıran, geliştiren ve üreten Türkiye için üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye, yüksek katma değerli üretimi destekleyecek insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. "

Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmeyi amaçlanıyor

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen program; sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirmeyi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmeyi amaçlıyor. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısı kapsamında; doktora öğrencilerine burs desteğinin yanı sıra mezuniyet sonrasında sanayi kuruluşlarında istihdam desteği de sağlanacak. Programa başvurular, 22 Aralık 2026 tarihine kadar TÜBİTAK’ın resmî internet adresi üzerinden yapılabilecek.

TÜBİTAK 2026 Sanayi Doktora Programı başvuruları nereden yapılacak?

Programa ilişkin detaylara https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/2244-sanayi-doktora-programi-2026-yili-cagrisi-acildi-0 linkinden ulaşım sağlanabilecek.

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