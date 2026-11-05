TÜBİTAK'tan doktora öğrencilerine burs ve iş fırsatı: 2026 başvuruları başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı’nın 2026 yılı çağrısının başvuruya açıldığını duyurarak, "Üniversitelerimizin bilgi birikimi ile sanayimizin üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetini bir araya getirerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve sanayide nitelikli araştırmacı istihdamını artırmayı hedefliyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.
Sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmeyi amaçlanıyor
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen program; sanayinin ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağını üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirmeyi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamını güçlü bir şekilde teşvik etmeyi amaçlıyor. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı 2026 yılı çağrısı kapsamında; doktora öğrencilerine burs desteğinin yanı sıra mezuniyet sonrasında sanayi kuruluşlarında istihdam desteği de sağlanacak. Programa başvurular, 22 Aralık 2026 tarihine kadar TÜBİTAK’ın resmî internet adresi üzerinden yapılabilecek.