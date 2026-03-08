Yeni Şafak
Bakan Kacır'dan gururlandıran paylaşım: Türk kadın buluşçular dünya çapında ilk sırada

14:178/03/2026, Pazar
AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'deki kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikteki varlığının, birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını bildirerek, "Ülkelerin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Yüzyılı yolculuğunda kadınların her geçen gün artan rolünün kendilerini umutlandırdığını aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikteki varlığı, birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Ülkelerin uluslararası patent başvurularında, kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi. Bakanlık olarak, kadınların ayrıcalıklı zekaları, emekleri ve becerileri ile her alandaki çabalarının, tüm imkanlarımızla yanında olmayı sürdüreceğiz."




#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#8 Mart Dünya Kadınlar Günü
