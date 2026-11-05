TB2 16 kamikaze taşıdı
04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Bayraktar TB2'den yeni test.
Bayraktar TB2, Keşan’dan kanatlarının altında 16 adet Skydagger FPV kamikazeyle havalandı. Belirlenen 2 hedef tam isabetle vuruldu.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), muharebe sahasının değişen şartlarına yönelik yeni kabiliyetlerle güçlendiriliyor. Son testte Bayraktar TB2, 16 adet Skydagger FPV kamikaze dron ile havalandı. Test sahasında 2 FPV dron Bayraktar TB2’den bırakıldı. Bayraktar TB2 üzerinden kurulan bağlantı sayesinde, yerden bağımsız operatörler tarafından kontrol edilen dronlar belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu.
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Başlıklar :savunma sanayiBayraktar TB2kamikaze dron