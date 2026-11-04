09:58, 04/11/2026, Çarşamba
Pakistan yerli Fa’az hava-hava füzesini ilk kez test etti
Pakistan, yerli imkanlarla geliştirdiği Fa’az hava-hava füzesinin ilk testini 3 Kasım 2026’da başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Uzun mesafelerdeki hava hedeflerine karşı geliştirilen füzenin, gelişmiş terminal güdüm sistemiyle donatıldığı belirtildi. Füzenin menzili, hızı ve envantere giriş takvimine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Pakistan yerli Fa’az hava-hava füzesini test etti
Pakistan, savunma sanayisinde yerli füze geliştirme çalışmalarına yönelik yeni bir adım attı. Ülke, uzun mesafelerdeki hava hedeflerine karşı geliştirilen Fa’az hava-hava füzesinin ilk testini 3 Kasım’da gerçekleştirdiğini açıkladı.
Hava hedeflerini tespit ve takip edecek
Gelişmiş terminal güdüm sistemiyle donatıldığı belirtilen Fa’az füzesinin, hava hedeflerini tespit etmek, takip etmek ve etkisiz hale getirmek amacıyla geliştirildiği kaydedildi.
Menzili ve envantere giriş tarihi açıklanmadı
Füzenin menzili, hızı ve hangi savaş uçaklarında kullanılacağı henüz açıklanmadı. Fa’az’ın seri üretime geçişi ve Pakistan ordusunun envanterine alınmasına ilişkin takvim de paylaşılmadı.