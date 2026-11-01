10:51, 01/11/2026, Pazar
TUSAŞ'tan GÖKBEY paylaşımı: Uçuş görüntüleri beğeni topladı
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli helikopter GÖKBEY'in uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, “Döndün Yine Bana” şarkısı eşliğinde hazırlanan videoyla takipçilerin beğenisine sunuldu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.
TUSAŞ'TAN GÖKBEY'İN UÇUŞ GÖRÜNTÜLERİNE ÖZEL PAYLAŞIM
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli helikopter GÖKBEY'in uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. Paylaşımda helikopterin gökyüzündeki görüntülerine “Döndün Yine Bana” şarkısı eşlik etti.
MİLLİ HELİKOPTERİN UÇUŞ GÖRÜNTÜLERİ İLGİ GÖRDÜ
TUSAŞ'ın GÖKBEY etiketiyle yayımladığı video, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Paylaşımda görüntülerin yanı sıra herhangi bir teknik açıklamaya yer verilmedi.