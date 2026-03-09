Türkiye yapay zekada vites yükseltiyor: Bakan Kacır’dan dikkat çeken çağrı

Bakan Kacır: Yapay Zeka Eylem Planı için öneri sunumu başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmaya başlandığını duyurdu. Görüş ve öneriler; 10 Nisan'a kadar, yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresi üzerinden iletilebilecek.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından "Yapay Zeka Eylem Planı" ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır paylaşımında,
"Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz; Türkiye’yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek"
ifadelerini kullandı.
Görüş ve öneriler; 10 Nisan'a kadar,
adresi üzerinden iletilebilecek.
