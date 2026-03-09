Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Türkiye yapay zekada vites yükseltiyor: Bakan Kacır’dan dikkat çeken çağrı

Türkiye yapay zekada vites yükseltiyor: Bakan Kacır’dan dikkat çeken çağrı

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:049/03/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Kacır: Yapay Zeka Eylem Planı için öneri sunumu başladı
Bakan Kacır: Yapay Zeka Eylem Planı için öneri sunumu başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Yapay Zeka Eylem Planı için paydaşların görüş ve önerilerinin alınmaya başlandığını duyurdu. Görüş ve öneriler; 10 Nisan'a kadar, yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr adresi üzerinden iletilebilecek.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından "Yapay Zeka Eylem Planı" ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır paylaşımında,
"Tüm vatandaşlarımıza açık olan bu süreçte paylaşacağınız fikirler, ülkemizin yapay zeka alanındaki stratejik önceliklerinin belirlenmesine, fırsatların etkin şekilde değerlendirilmesine ve somut adımların hayata geçirilmesine katkı sunacak. Hedefimiz; Türkiye’yi yapay zeka teknolojilerinde tasarlayan, üreten ve küresel ölçekte rekabet eden, güçlü altyapıya sahip öncü ülkelerden biri haline getirmek"
ifadelerini kullandı.
Görüş ve öneriler; 10 Nisan'a kadar,
adresi üzerinden iletilebilecek.


#Mehmet Fatih Kacır
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#Yapay Zeka Eylem Planı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura çekimi sonuç tarih açıklaması 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul 100 bin konut ilçe ilçe kura tarihleri