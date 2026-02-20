Bakan Kacır: Türkiye sanayide 23 yılda tarihi sıçrama yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Bakan Kacır, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti. Şehirlerin altyapıdan üstyapıya kadar yeniden ihya edildiğini belirten Kacır, Malatya’da bugüne kadar on binlerce konut ve iş yerinin tamamlandığını kaydetti.