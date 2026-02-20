Yeni Şafak
Bakan Kacır: Türkiye sanayide 23 yılda tarihi sıçrama yaptı

Bakan Kacır: Türkiye sanayide 23 yılda tarihi sıçrama yaptı

13:4520/02/2026, Cuma
IHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin sanayi katma değeri ve ihracatta tarihi artışlar yakaladığını belirterek, deprem bölgelerinin daha güçlü şekilde ayağa kaldırıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malatya programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Bakan Kacır, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ifade etti. Şehirlerin altyapıdan üstyapıya kadar yeniden ihya edildiğini belirten Kacır, Malatya’da bugüne kadar on binlerce konut ve iş yerinin tamamlandığını kaydetti.

Türkiye’nin son 23 yılda sanayi ve üretimde önemli mesafeler kat ettiğini ifade eden Bakan Kacır,
"Sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkardık"
dedi.

Deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydeden Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehirlerin daha dirençli hale getirildiğini ifade etti. Malatya’da üretimin kalıcı şekilde canlanması amacıyla yeni sanayi alanlarının devreye alındığını belirten Bakan Kacır, sanayi projelerine milyarlarca liralık finansman sağlandığını da sözlerine ekledi.



#Mehmet Fatih Kacır
#savunma sanayi
#ekonomi
