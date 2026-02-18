Yeni Şafak
Bakan Kacır duyurdu: 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisi tek uygulamada

13:3518/02/2026, Çarşamba
DHA
50 bine yakın ürünün fiyat bilgisi tek platformda toplandı.
50 bine yakın ürünün fiyat bilgisi tek platformda toplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Market Fiyatı” uygulamasının yaklaşık 50 bin ürünün fiyat bilgisini tek bir platformda topladığını, kullanıcıların ürünleri doğru ve hızlı bir şekilde karşılaştırabilmesini sağladığını açıkladı.

Bakan Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası iş birliğiyle geliştirilen 'Market Fiyatı' uygulaması vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ediyor. 'marketfiyati.org.tr', 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor; doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz"
dedi. Uygulama, Android ve iOS platformları üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.




