TOKİ Mersin kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Mersin kura çekiliş listesi

11:3118/02/2026, Çarşamba
G: 18/02/2026, Çarşamba
TOKİ Mersin kura çekimi bugün günü saat 13.00'te Selçuklu Mersin Kültür Merkezi''nde gerçekleştirilecek. TOKİ Mersin kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Mersin kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Mersin konut kurası, 18 Şubat tarihinde Mersin Kültür Merkezi'nde saat 13.00’te gerçekleştirilecek. TOKİ Mersin kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Mersin kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin konut Mersin kura çekiliş listesi TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN

