TOKİ Mersin kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Mersin kura çekiliş listesi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Mersin konut kurası, 18 Şubat tarihinde Mersin Kültür Merkezi'nde saat 13.00’te gerçekleştirilecek. TOKİ Mersin kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Mersin kura çekilişine katılacakların listesi.