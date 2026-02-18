Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) tarafından yayımlanan açık iş ilanları güncellenerek Türkiye genelinde binlerce kişiyi kapsayan yeni kontenjanlar duyuruldu. Farklı illerde kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda kurum ve firmaya KPSS şartlı ve KPSS’siz personel alımı yapılacağı açıklandı. Güncel ilan listesinde temizlik görevlisi, güvenlik personeli, büro personeli başta olmak üzere birçok farklı pozisyon yer alırken, adaylara geniş bir istihdam yelpazesi sunuluyor. Adalet Bakanlığı memur alımı ve adalet bakanlığı personel alımı kapsamında 15 bin personel alımı yapılacak. Memur alımı sürecinde başvurular 2024 KPSS puanı ile alınacak. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir başta olmak üzere çok sayıda kadro için personel alımı gerçekleştirilecek.