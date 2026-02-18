Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ankara baraj doluluk oranı: ASKİ 18 Şubat Ankara'daki baraj doluluk oranlarını duyurdu

Ankara baraj doluluk oranı: ASKİ 18 Şubat Ankara'daki baraj doluluk oranlarını duyurdu

09:2118/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankara baraj doluluk oranı
Ankara baraj doluluk oranı

ASKİ Ankara baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerdeki barajlar kritik seviyeleri kadar düştü. Kar yağışları barajların seviyesini yeniden yükseltti. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yaptığı güncel açıklamada, Ankara’daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 18 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı açıklandı. Ankara baraj doluluk oranları

ASKİ’nin 18 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %22.42 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %13.38 düzeyinde kaldı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

ASKİ'nin verilerine göre 18 Şubat itibariyle Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %32,73

• Çubuk 2 Barajı: %27,33

• Kargalı Barajı: %100

• Kavşakkaya Barajı: %22,91

• Kurtboğazı Barajı: %22,59

• Çamlıdere Barajı: %20,40

• Eğrekkaya Barajı: %38,18

• Peçenek Barajı: %21,39

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

#Ankara baraj doluluk oranı
#ASKİ
#Ankara
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR açık iş ilanları: KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı başvuruları başladı