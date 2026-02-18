Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı açıklandı. Ankara baraj doluluk oranları

ASKİ’nin 18 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %22.42 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %13.38 düzeyinde kaldı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

ASKİ'nin verilerine göre 18 Şubat itibariyle Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %32,73

• Çubuk 2 Barajı: %27,33

• Kargalı Barajı: %100

• Kavşakkaya Barajı: %22,91

• Kurtboğazı Barajı: %22,59

• Çamlıdere Barajı: %20,40

• Eğrekkaya Barajı: %38,18

• Peçenek Barajı: %21,39

• Kesikköprü Barajı: %100