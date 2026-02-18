TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ: TOKİ kurası bu hafta hangi ilde var? İşte 18–22 Şubat TOKİ kura çekiliş takvimi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen kura çekimleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda il il gerçekleştiriliyor. 18-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak kura çekimlerinde hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, sonuçlar TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden ilan ediliyor. İşte 18-22 Şubat TOKİ kura çekim takviminin detayları.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura heyecanı hız kesmeden sürüyor. TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il gerçekleştirilen kura çekimleriyle açıklanmaya devam ediyor. 17 Şubat Salı günü Konya ve Sakarya sosyal konut kurası tamamlanırken, vatandaşlar şimdi yeni haftada yapılacak kura çekimlerinin ayrıntılarına odaklandı. Bakan Murat Kurum’un paylaştığı son bilgilere göre, 18–22 Şubat TOKİ kura çekiliş takvimi belli oldu.
TOKİ kurası bu hafta hangi ilde olacak 16–27 Şubat TOKİ kura çekiliş takvimi
18 Şubat Mersin, Kırklareli
19 Şubat Diyarbakır
20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat Bursa
23 Şubat Çorum
26 Şubat Burdur
27 Şubat Osmaniye, Denizli kurası çekilecek.
Bu kapsamda, 29 Aralık 2025-8 Şubat tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı. Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor." ifadelerini kullandı.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ