TOKİ Kırklareli kura çekimi, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kura öncesinde, kuraya katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilen vatandaşların isim listesi de yayımlandı. Hak sahipliği için büyük önem taşıyan kura çekilişine katılacak adayların tam listesi kamuoyuyla paylaşılırken, başvuru sonuçları üzerinden isim kontrolü yapılabilecek. İşte Kırklareli TOKİ kurasına gireceklerin isimleri ve detaylar.

1 /15 TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Bu çerçevede Kırklareli konut kurası, bugün saat 11.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların yanı sıra başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli kura çekilişine katılacakların tam listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

