Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi için hesaplama! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B, 4C emeklilerine ödeme tarihleri...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli için bayram ikramiyesi zammı masada. Ocak ayında maaşlara yapılan artışların ardından, 4 bin lira olan mevcut ikramiye tutarının yükseltilmesi bekleniyor. Yeni rakamın Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından netleşmesi öngörülüyor.
Emekliler için bayram öncesi ek gelir anlamına gelen ikramiyelerde artış beklentisi güç kazandı. En düşük emekli maaşına yüzde 18,48 zam yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,6 oranında artış aldı. Bu tablo sonrası gözler ikramiye zammına çevrildi.
Hangi Emekli Ne Kadar Bayram İkramiyesi 2026 Alacak?
2026’da emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için aynı tutarda ödenecek. 4A, 4B ve 4C ayrımı yapılmayacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise ödeme hisse oranına göre yapılacak.
4A, 4B, 4C Ayrımı Olacak mı?
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri aynı tutarı alacak.
Sigorta koluna göre farklı ödeme yapılmayacak.
Dul ve yetim aylığı alanlara hisse oranında ödeme yapılacak.
5.000 TL Senaryosuna Göre Hisse Hesabı
Hisse Oranı Ödenecek Tutar
%100 5.000 TL
%75 3.750 TL
%50 2.500 TL
%25 1.250 TL
2026 Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak?
Kulislerde 5.000–6.000 TL aralığı konuşuluyor. En düşük emekli maaşına yapılan %18,48’lik artış sonrası ikramiyeye gelecek zammın bu oranın altında kalmaması bekleniyor.
- Zam Senaryoları
- Zam Oranı Yeni İkramiye Tutarı
- %20 4.800 TL
- %25 5.000 TL
- %30 5.200 TL
- %35 5.400 TL
- %40 5.600 TL
- En güçlü beklenti 5.000 TL’nin üzerinde bir ödeme yapılması yönünde.
İkramiyeler Ne Zaman Yatacak?
- 2026’da Ramazan Bayramı 20 Mart’ta başlayacak. Ödemelerin bayramdan önce tamamlanması planlanıyor.
- Tahsis numarasına göre ödeme yapılacak
- Beklenen tarih aralığı: 9–13 Mart 2026
- Resmi ödeme takvimi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ayrıca duyurulacak.
Yasal Süreç Nasıl İşleyecek?
- İkramiye artışı için kanun düzenlemesi gerekiyor.
- Süreç şu şekilde ilerleyecek:
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmayı tamamlayacakTeklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek
- Genel Kurul onayı alınacak
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalayacak.
Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Sıkça Sorulan Sorular
- SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri farklı tutar mı alacak?
- Hayır. Tüm emeklilere aynı tutar ödenecek.
- Dul ve yetimler ne kadar alacak?
- Hisse oranına göre ödeme yapılacak.
- İkramiye 6.000 TL olur mu?
- Kulislerde konuşuluyor ancak net tutar yasal düzenleme sonrası belli olacak.
- Ödeme tek seferde mi yapılacak?
- Evet. Bayram öncesi hesaplara yatırılacak.
- Ödemeler ne zaman başlar?
- Tahmini tarih 9–13 Mart 2026 aralığı.
Analiz
Bayram ikramiyesi artışı, yaklaşık 17 milyona yaklaşan emekli kitlesi için doğrudan gelir etkisi yaratacak. 5.000 TL üzeri bir senaryo bütçeye ek yük getirse de iç talebi kısa vadede destekleyebilir. Zam oranının, maaş artışının altında kalması beklentisi düşük görünüyor. Nihai tutar, bütçe dengesi ve enflasyon görünümü dikkate alınarak belirlenecek.