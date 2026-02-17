2026 yılında ilk teravih namazı saati belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini günler takvimine göre, Ramazan ayı bu sene 19 Şubat'ta başlıyor. Oruç ayı olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Ramazan ayında her gece kılınan teravih namazının ilk hangi gün kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ilk teravih ne zaman kılınacak? İşte merak edilen o tarih...
Üç ayların sonuna yaklaşılmasıyla birlikte teravih namazının tarihi de merak konusu oldu. Ramazan ayının başlangıcına kısa bir süre kala, ilk teravih namazının hangi gün kılınacağı araştırılıyor. Müslümanlar, bu kutsal ayın coşkusunu cami ve mescitlerde kılacakları ilk teravih namazıyla karşılamaya hazırlanıyor.
İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Ramazan ayının ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak. Müslümanlar, bu özel geceyi camilerde cemaatle kılarak Ramazan’ın maneviyatını yaşayacak. Aynı gece sahura kalkılarak oruç ibadetine de başlanacak. Teravih namazı Ramazan ayının her gecesinde kılınacak ve Ramazan Bayramı arifesinde sona erecek.
İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 tarihinde saat 20:07'de kılınacak.
ANKARA'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da ilk teravih namazı 18 Şubat 2026 tarihinde saat 19:52'de kılınacak.
İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de ilk teravih namazı saat 20:15'de kılınacak.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?
Teravih namazı, genellikle 20 rekât olarak cemaatle kılınır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), teravih namazını sahabeleriyle birlikte cemaatle kıldırmış ancak farz olacağından endişe ederek daha sonra bireysel olarak eda etmeye devam etmiştir. Hadis-i şeriflerde bu namazın büyük sevaplar barındırdığı belirtilmiştir.
İslam âlimlerinin icmaına göre, teravih namazının cemaatle kılınması sünnettir. Bununla birlikte, bireysel olarak da kılınabilmektedir. Bazı kaynaklarda teravih namazının 8, 12 ve 20 rekât olarak da kılındığı belirtilmiştir. Ancak Osmanlı’dan günümüze kadar İslam dünyasında yaygın olarak 20 rekât şeklinde kılınmaktadır.
TERAVİH NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?
Hadislerden hareketle İslâm âlimleri, teravih namazının erkek ve kadın her müslüman için sünnet olduğu konusunda görüş birliğine varmıştır. Hanefîler, Şâfiîler, Hanbelîler ve bazı Mâlikîler’e göre bu namaz müekked sünnettir. Orucun değil ramazan ayının sünneti olduğundan oruç tutamayanlar da bu namazı kılar.
İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN 2026?
Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü, ilk orucun tutulacağı gün 19 Şubat 2026 tarihinde olacak. Bu sebeple de ilk sahura 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak ve 30 gün sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bayram tarihleri şu şekilde belirlendi:
Ramazan Bayramı Arefesi 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 Pazar
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI?
İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan'ın başlamışına 10 Şubat itibarıyla 9 gün kaldı.