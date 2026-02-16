Yeni Şafak
Denizli’de okullar tatil mi, valilikten açıklama geldi mi? Meteoroloji’den kuvvetli fırtına uyarısı

15:3616/02/2026, Pazartesi
Denizli hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yayınlayarak; çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve zehirlenme risklerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Denizli’de okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Denizli geneli için kritik bir hava uyarısı geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, kentte rüzgarın şiddetini artırarak fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, 17 Şubat 2026 Salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometre arasında olacağı, bazı bölgelerde ise hızın 80 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Yarın saat 12.00 itibarıyla başlayacak olan fırtına uyarısının, gece yarısı 23.59’a kadar geçerli olduğu açıklandı. Yetkililer, fırtınanın beraberinde oluşturabileceği olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olayların yanı sıra, özellikle soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı da vatandaşların son derece dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Denizli'de okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli fırtına yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Denizli'de okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten tatili açıklaması geldi mi? sorularına yanıt aranırken, Denizli'de okullar tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

