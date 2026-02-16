TOKİ kurası bu hafta hangi ilde olacak 16–21 Şubat TOKİ kura çekiliş takvimi

16 Şubat Eskişehir, Karaman

17 Şubat Konya, Sakarya

18 Şubat Mersin, Kırklareli

19 Şubat Diyarbakır

20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep

21 Şubat Bursa





Yeni haftanın takvimine göre, yarın Eskişehir'de 6 bin 55, Karaman'da 1550, 17 Şubat Salı Konya'da 15 bin 200, Sakarya'da 6 bin 633, 18 Şubat Çarşamba Mersin'de 8 bin 190, Kırklareli'nde 2 bin 255, 19 Şubat Perşembe Diyarbakır'da 12 bin 165, 20 Şubat Cuma Adana'da 12 bin 400, Çanakkale'de 3 bin 276, Gaziantep'te 13 bin 890, 21 Şubat Cumartesi Bursa'da 17 bin 225 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.







