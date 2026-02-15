Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Konya TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı

Konya TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı

13:3515/02/2026, Pazar
G: 15/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Konya’da yapılacak olan 15 bin 200 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Konya kura çekimi 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11:00'de Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda yapılacak. TOKİ Konya kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Konya kura çekilişine katılacaklar listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Konya için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Konya kura çekimi, 17 Şubat 2026 Salı günü saat 11:00'de Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Konya’daki projeye kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Konya kura çekiliş listesi.

Konya TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Konya TOKİ kurası
#TOKİ kurasına katılacaklar listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Konya TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı