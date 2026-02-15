Yeni Şafak
Kırklareli TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi

Kırklareli TOKİ kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi

14:1815/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Kırklareli’de yapılacak olan 2 bin 225 konut için geri sayım başlarken kuranın ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor. TOKİ tarafından yapılan duyuru ile Kırklareli kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Kırklareli kura çekilişine katılacaklar listesi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırklareli için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Kura öncesinde, Kırklareli’deki projeye kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Kırklareli kura çekiliş listesi.

500 bin konut Kırklareli kura çekilişine katılacaklar listesi için tıklayın

