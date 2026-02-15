Xiaomi, Çin’deki Ay Yeni Yılı (Lunar New Year) tatili nedeniyle yazılım geliştirme ve dağıtım sürecine kısa bir ara veriyor. Şirket bu dönemde yeni OTA güncellemesi yayınlamayacak. Test sürümleri ve özellik dağıtımları da geçici olarak askıya alındı. Tatil sonrası normal güncelleme takvimi kaldığı yerden devam edecek.

3 Mart sonrasında ise güncelleme takvimi önceden belirlendiği gibi devam edecek. Yaklaşık iki haftalık tatil dönemi boyunca tüm güncellemelere ara veriliyor. Sadece Xiaomi değil, Oppo, Vivo ve OnePlus gibi Çin merkezli şirketler bu özel tatil dönemlerinde güncellemelerine ara veriyor.