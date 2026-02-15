Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Xiaomi HyperOS güncellemesi ne zaman?

Xiaomi HyperOS güncellemesi ne zaman?

10:2815/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Xiaomi HyperOS güncellemesi
Xiaomi HyperOS güncellemesi

Xiaomi, Çin Yeni Yılı sebebiyle 17 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında yeni bir güncelleme yayınlamayacak. HyperOS güncelleme takvimi duyuruldu. İşte Oppo, Vivo ve OnePlus güncelleme tarihleri.

Xiaomi, Çin’deki Ay Yeni Yılı (Lunar New Year) tatili nedeniyle yazılım geliştirme ve dağıtım sürecine kısa bir ara veriyor. Şirket bu dönemde yeni OTA güncellemesi yayınlamayacak. Test sürümleri ve özellik dağıtımları da geçici olarak askıya alındı. Tatil sonrası normal güncelleme takvimi kaldığı yerden devam edecek.

HyperOS güncellemesi ne zaman?

3 Mart sonrasında ise güncelleme takvimi önceden belirlendiği gibi devam edecek. Yaklaşık iki haftalık tatil dönemi boyunca tüm güncellemelere ara veriliyor. Sadece Xiaomi değil, Oppo, Vivo ve OnePlus gibi Çin merkezli şirketler bu özel tatil dönemlerinde güncellemelerine ara veriyor.

#HyperOS
#HyperOS güncellemesi
#Xiaomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xiaomi HyperOS güncellemesi ne zaman?