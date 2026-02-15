2025-YDUS 2. dönem tercihleri ne zaman bitecek?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 12 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Şubat 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sınav Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve Radyoloji alanlarında en az 20 soru bulunacak cevaplama süresi 60 dakika olacak; Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında en az 10 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.