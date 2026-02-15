Yeni Şafak
2025-YDUS 2. dönem tercihleri ne zaman bitecek?

09:2315/02/2026, Pazar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS 2. Dönem) tercihlerinin başladığını duyurdu. tercih işlemleri, 12-19 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Peki Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini 12 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 19 Şubat 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı saat kaçta başlayacak, sınavda kaç soru sorulacak?

Sınav Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacaktır. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 60 soru bulunacak ve cevaplama süresi 80 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji ve Radyoloji alanlarında en az 20 soru bulunacak cevaplama süresi 60 dakika olacak; Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Halk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanlarında en az 10 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki sınavlarda çoktan seçmeli sorular yer alacaktır:

• Acil Tıp

• Anesteziyoloji ve Reanimasyon

• Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

• Genel Cerrahi

• İç Hastalıkları

• Kadın Hastalıkları ve Doğum

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır:

• Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

• Göğüs Hastalıkları

• Nöroloji

• Ortopedi ve Travmatoloji

• Radyoloji

Aşağıda yer alan uzmanlık ana dallarındaki yazılı sınavlarda en az 10 açık uçlu soru yer alacaktır:

• Çocuk Cerrahisi

• Deri ve Zührevi Hastalıkları

• Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

• Halk Sağlığı

• Kalp ve Damar Cerrahisi

• Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

• Tıbbi Mikrobiyoloji

• Tıbbi Patoloji

• Üroloji

• Ruh Sağlığı ve Hastalıkları


#YDUS
#ÖSYM
#Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
