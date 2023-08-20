AİS sisteminin açılımı Aday İşlemleri Sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem, ÖSYM tarafından kurulmuştur. ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavlar için başvurular bu platform üzerinden gerçekleştirilmektedir. AİS, ÖSYM'nin adaylara sınav başvuruları, sınav sonuçlarını görüntüleme, tercih yapma ve diğer işlemler için sağladığı bir internet sistemidir. AİS'e T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilir.

AİS üzerinden hangi işlemler yapılır?

AİS'de yapabileceğiniz işlemler şunlardır:

Sınav başvurusu yapmak Sınav sonuçlarını görüntülemek Tercih yapmak Belgelerinizi görüntülemek Adres bilgilerinizi güncellemek İletişim bilgilerinizi güncellemek Şifrenizi değiştirmek

AİS GİRİŞİ

AİS'e giriş yapmak için, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://www.osym.gov.tr adresine gidin ve " Aday İşlemleri Sistemi " başlığına tıklayın. Ardından, T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin ve " Giriş " butonuna tıklayın.

ÖSYM AİS

ÖSYM sınavları arasında yer alan KPSS, YDS, YGS, ALES, DGS'ye giren öğrenciler, akademisyenler, memur adayları sınav sonucu sorgulama, sınava giriş belgesi alma, sınav yeri öğrenme, soru ve cevap görüntüleme gibi pek çok işlemi ÖSYM-AİS girişi ile yapıyor. Bu bilgilere aşağıdaki ilgili alanlara tıklayarak doğrudan ulaşım sağlayabilirsiniz.

AİS E-Devlet Girişi

AİS'e e-Devlet ile giriş yapmak için, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://www.osym.gov.tr adresine gidin ve "Aday İşlemleri Sistemi" başlığına tıklayın. Ardından, "e-Devlet ile Giriş Yap" butonuna tıklayın. e-Devlet şifrenizi girin ve "Giriş" butonuna tıklayın. Ardından, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmış olacaksınız.

e-Devlet Şifresiyle ÖSYM AİS'e Kayıt İşlemi!

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

AİS Şifremi Unuttum

AİS şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

ÖSYM AİS 'in resmi web sitesine gidin.

" Aday İşlemleri Sistemi " başlığına tıklayın.

" Şifremi Unuttum " butonuna tıklayın.

T.C. kimlik numaranızı ve cep telefonu numaranızı girin.

" Gönder " butonuna tıklayın.

Cep telefonunuza gelen şifre kodunu girin ve " Şifreyi Değiştir " butonuna tıklayın.

Artık yeni şifreniz ile AİS'e giriş yapabilirsiniz.

AİS şifre sıfırlama nasıl yapılır?

AİS şifrenizi sıfırlamak için kullanabileceğiniz diğer yöntemler şunlardır:

ÖSYM'nin çağrı merkezini arayarak şifrenizi sıfırlamak isteyebilirsiniz.

ÖSYM'nin resmi web sitesinden şifre sıfırlama formu doldurarak şifrenizi sıfırlamak isteyebilirsiniz.

Şifrenizi sıfırlamak için kullanabileceğiniz yöntemlerden birini seçerek şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

ÖSYM AİS nasıl kullanılır?

AİS sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yapılabilmektedir. E-Devlet aracılığıyla giriş yaptıktan sonra dilediğiniz seçeneğe tıklayıp eğitim sistemi içerisinde istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

ais.osym.gov.tr giriş

AİS'e giriş yapmak için, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://www.osym.gov.tr adresine gidin ve "Aday İşlemleri Sistemi" başlığına tıklayın. Ardından, T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girin ve "Giriş" butonuna tıklayın.

AİS'e e-Devlet ile giriş yapmak için, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://www.osym.gov.tr adresine gidin ve " Aday İşlemleri Sistemi " başlığına tıklayın. Ardından, " e-Devlet ile Giriş Yap " butonuna tıklayın. e-Devlet şifrenizi girin ve "Giriş" butonuna tıklayın. Ardından, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapmış olacaksınız.

AİS'e giriş yaptıktan sonra, sınav başvurusu yapmak, sınav sonuçlarını görüntülemek, tercih yapmak, belgelerinizi görüntülemek, adres bilgilerinizi güncellemek, iletişim bilgilerinizi güncellemek ve şifrenizi değiştirmek gibi işlemler yapabilirsiniz.