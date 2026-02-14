Ramazan, huzurun ve maneviyatın en yoğun hissedildiği, birlik ve beraberliğin daha da güçlendiği mübarek bir aydır. Paylaşım ve ibadet dolu bu ay, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla bekleniyor. Bu yazımızda 2026 Ramazan ayında ilk sahura ne zaman kalkacağımız, bayramı hangi tarihlerde kutlayacağımız ve tatil süresinin ne kadar olacağı gibi pek çok soruya yanıt arıyoruz. Ramazan ne zaman? 2026 Oruç başlangıcı hangi gün? Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi
2026 yılı Ramazan ayı başlangıcına ilişkin detaylar ise şimdiden merak konusu oldu. Takvimlerini şimdiden netleştirmek isteyenler, bayramın hangi günlere denk geldiğini araştırıyor. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN 2026?
Diyanet takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat 2026 tarihinde başlayacak, 19 Mart 2026 tarihinde ise sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN 2026?
2026 yılı Ramazan ayına ilk oruç 18 Şubat 2026 Çarşamba günü tutulmaya başlanacak.
2026 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
19 Mart Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart Cuma Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart Pazar Ramazan Bayramı 3.gün
BAYRAMDA ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet'e göre, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kurban Bayramı'nın da dört günü boyunca oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Çünkü bu tarihler yeme, içme sevinme günü olarak kabul görmüştür.
Bu konu hakkında Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına “on bir ayın sultanı” denilmiştir.
Ramazan sözcük olarak “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” manasında “er-ramza” kelimesinden almıştır. Yağmur yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günahlarını öylece temizleyip yok eder.
İLK SAHUR VE İLK İFTAR NE ZAMAN 2026?
Ramazan Bayramı öncesinde oruç tutulan mübarek Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak ve 18 Mart 2026 Çarşamba günü sona erecek. Bu süreçte sahur ve iftar hazırlıkları da takvime göre şekillenecek.
Ramazan Ayına Özel İbadetler
Ramazan ayına mahsus ibadetlerimizin başında oruç gelir. İslâm’ın
beş temel ibadetinden biri olan oruç, Ramazan ayına tahsis edilmiş bir
ibadettir.
Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinden bir buçuk yıl sonra
farz kılınmış olan oruç; kitap, sünnet ve icma ile sabittir.
Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyuruluyor:
“Ey müminler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz
kılındı. Umulur ki korunursunuz.”
İslâm’ın beş temel ibadet üzerine kurulduğunu söyleyen Peygamberimiz,
bunlardan birinin de Ramazan ayı orucu olduğunu bildirmiştir.
Bedeni bir ibadet olan oruç, diğer namaz ve hac gibi ibadetlerden farklı
yönleri vardır. Nefse ağır gelen bir ibadet olduğu kadar da neşeli bir ibadettir. Oruç tutmakla yükümlü olmayan çocukların bu ibadete gösterdikleri ilgi bunun ifadesidir.
Oruçtaki bu neşenin kaynağı , hiç şüphesiz ki, kişinin iradesine hakim
olmasıdır. Oruçlu, iftar sofrasına oturup Peygamberimizden rivayet edilen:
“Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.(Ey mağfireti bol Allah’ım, günahlarımı bağışla)”96 diye dua etmesi,
onu neşe ve sevincin zirvesine yükseltir. Bir tesadüf eseri sofrasında bulunan ve oruç tutmayan bir müminin gönlünde bir pişmanlık duyacağında
şüphe yoktur.