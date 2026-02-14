“Ey müminler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz

kılındı. Umulur ki korunursunuz.”





İslâm’ın beş temel ibadet üzerine kurulduğunu söyleyen Peygamberimiz,

bunlardan birinin de Ramazan ayı orucu olduğunu bildirmiştir.

Bedeni bir ibadet olan oruç, diğer namaz ve hac gibi ibadetlerden farklı

yönleri vardır. Nefse ağır gelen bir ibadet olduğu kadar da neşeli bir ibadettir. Oruç tutmakla yükümlü olmayan çocukların bu ibadete gösterdikleri ilgi bunun ifadesidir.

Oruçtaki bu neşenin kaynağı , hiç şüphesiz ki, kişinin iradesine hakim

olmasıdır. Oruçlu, iftar sofrasına oturup Peygamberimizden rivayet edilen:

“Allah’ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.(Ey mağfireti bol Allah’ım, günahlarımı bağışla)”96 diye dua etmesi,

onu neşe ve sevincin zirvesine yükseltir. Bir tesadüf eseri sofrasında bulunan ve oruç tutmayan bir müminin gönlünde bir pişmanlık duyacağında

şüphe yoktur.