Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında kesin ihraç talebi

AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında kesin ihraç talebi

21:0513/02/2026, جمعہ
G: 13/02/2026, جمعہ
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu harekete geçti. Işıksu, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

22 yaşındaki hukuk öğrencisi genç, ilçeye gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya, annesinin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile ilişki yaşadığını, durumu şikayet edince de tehdit edildiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını söylemişti.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu harekete geçti.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi

Işıksu, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



#Adapazarı
#Mutlu Işıksu
#AK Parti Merkez Yürütme Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?