AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında kesin ihraç talebi

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu harekete geçti. Işıksu, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
22 yaşındaki hukuk öğrencisi genç, ilçeye gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya, annesinin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile ilişki yaşadığını, durumu şikayet edince de tehdit edildiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını söylemişti.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında ortaya atılan iddiaların ardından AK Parti Merkez Yürütme Kurulu harekete geçti.
Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Işıksu, kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.