AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu hakkında kesin ihraç talebi

22 yaşındaki hukuk öğrencisi genç, ilçeye gelen Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya, annesinin Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile ilişki yaşadığını, durumu şikayet edince de tehdit edildiğini ve hakkında 50 milyon TL'lik tazminat davası açıldığını söylemişti.