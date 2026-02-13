Yeni Şafak
Bilal Erdoğan Konya'da 'Gençlik Buluşması'na katıldı: Siyasi bir kariyer hedefim yok

19:3313/02/2026, Cuma
DHA
İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya'da Meram Belediyesince düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katılarak gençlerin sorularını yanıtladı. Program sırasında bir üniversite öğrencisinin siyasi kariyeri ile ilgili çıkan haberler Erdoğan, "Siyasi bir kariyer hedefim yok. Birileri bir şeyler çıkarınca, böyle şöhret olduk diyelim." ifadelerini kullandı.

Konya’da Meram Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Gençlik Buluşması’na katılan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan “Siyasi bir kariyer hedefim yok. Birileri bir şeyler çıkarınca, böyle şöhret olduk diyelim. Ama geçecek inşallah, geçecek o işler” dedi.


Meram Belediyesi’nin ev sahipliğinde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’na İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Mustafa Tatlısu’nun yaptığı programda, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri Erdoğan’a sorular yöneltti.


"Şöhret olduk diyelim"


Bir üniversite öğrencisinin kamuoyunda siyasi kariyeri ile ilgili çıkan haberleri sorması üzerine Erdoğan,
“Kolay soruyu hemen aradan çıkarayım. Siyasi bir kariyer hedefim yok. Birileri bir şeyler çıkarınca, böyle şöhret olduk diyelim. Ama geçecek inşallah, geçecek o işler”
şeklinde yanıt verdi.

"Türkiye'de sol kesim yok"

Filistin’e destek yürüyüşlerinde sol kesimin yer almamasını eleştiren Erdoğan şöyle konuştu:


“1 Ocak etkinliklerinde de bunu yaşıyoruz, diğer etkinliklerde de yaşıyoruz. Sanki Türkiye’de Filistin hassasiyeti sadece belli bir kesimin hassasiyeti gibi. Hatta belli siyasi kutuplaşmanın hedefi olan bazı guruplar, oralara katılmak istemiyor. Oraya gidersem beni de 'şucu bucu' sanırlar. Halbuki 'Ben onlardan değilim, oralara gitmemeliyim' diyor. İşin kırılması gereken bir boyutu da bu. Diğeri de sanki Filistin davasının sadece dindar, inanan insanların davası gibi görünmesi. Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler. Türkiye’de sol kesim yok. Hakikaten yok, çok trajikomik. Bütün dünya solu Filistin’i destekliyor. İspanya gibi ülkelerin, bu konuda en önde olan ülkelerin böyle olmasının sebebi sol iktidarının olması. Bizim ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına çok sahip çıkardı ama bu dönemlerde o hassasiyeti göremiyoruz. Bütün dünyada sol bu davaya sahip çıkmasına rağmen bizim ülkemizdeki solun bu işe sahip çıkmaması da Türkiye’deki bu hassasiyetin yayılmasının önünde engel oluyor. Filistin savunuculuğunun Türkiye’de belli bir kesimin meselesi olmadığını başarmamız lazım. Bizimle hiç görünmesinler, dindar insanlar hiç olmasın kendileri, yapsınlar bir şekilde, ama niye yapmıyorlar. Biz gözükmeyelim, takdir etmeyelim, görmezden gelelim ama yapın. Bu çünkü insanlığın bir meselesi.”


"5-10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak"

Türkiye’nin yaşlı nüfusu ve doğurganlık oranlarına dikkat çeken Bilal Erdoğan,
“Türkiye’de nüfusumuz çok ciddi bir şekilde yaşlanıyor. 5-10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak. 'Bu ilkokul binasını ne yapsak' diyeceğiz. Nüfusun yaşlanması gelecek için çok kötü bir haber. Doğurganlık oranımız 20 yılda 2,5’tan 1,5’un altına düştü. Çok kötü bir haber. 90 milyon nüfusu artık göremeyeceğiz. 2100 yılında Türkiye 50 milyonun altında süper yaşlı nüfusu olan bir ülke olacak”
diye konuştu.


