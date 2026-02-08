Yeni Şafak
Bakan Göktaş: Aile ve Gençlik Fonu’ndan yararlanan 5 bin 926 çiftin 5 bin 992 çocuğu dünyaya geldi

13:268/02/2026, Pazar
IHA
Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğu dünyaya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’ndan şu ana kadar yararlanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğunun dünyaya geldiğini duyurdu. 'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamında bugüne kadar 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu, gençlerin evliliğe adım atmalarını kolaylaştırırken aile kurumunun güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı’nda ‘Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, şu ana kadar fondan yararlanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğunun dünyaya geldiğini açıkladı. Bakan Göktaş, fon kapsamında bugüne kadar
9 milyar 386 milyon lira
kredi ödemesi yaptıklarını belirtti.
Aile ve Gençlik Fonu’nun umut verici olduğunu ifade eden Göktaş,
"Faizsiz sunduğumuz kredi miktarını yükselterek, 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençlerimiz için 200 bin lira olarak belirledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkanı sunduk. Bu gençlerde anne olma yaşı ortalaması 23, baba olma yaşı ortalama 26. Bu veri Aile ve Gençlik Fonu’nun işlevselliği açısından da son derece umut verici"
açıklamalarında bulundu.

"Proje çerçevesinde 75 bin 972 çift kredi almaya hak kazandı"

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu’na Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 197 bin 541 başvuru yapıldığını belirterek,
"Proje çerçevesinde 75 bin 972 çift kredi almaya hak kazandı. Öte yandan 147 bin 126 kişi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandı"
ifadelerini kullandı.



#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Gençlik Fonu
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
