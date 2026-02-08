Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yazar Bülent Akyürek vefat etti

Yazar Bülent Akyürek vefat etti

14:238/02/2026, Pazar
G: 8/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

42 yıllık yazı serüvenine sığdırdığı dik duruşu ve özgün eserleriyle tanınan, Yeni Şafak Gazetesi’nin eski yazarı Bülent Akyürek vefat etti. Hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları edebi bir direnişe dönüştüren usta kalemin bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Bülent Akyürek
#Yazar
#Akyürek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş kimdir?