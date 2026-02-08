Yazar Bülent Akyürek vefat etti

42 yıllık yazı serüvenine sığdırdığı dik duruşu ve özgün eserleriyle tanınan, Yeni Şafak Gazetesi’nin eski yazarı Bülent Akyürek vefat etti. Hayatı boyunca karşılaştığı zorlukları edebi bir direnişe dönüştüren usta kalemin bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu.
