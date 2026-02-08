Bu hafta TOKİ kura çekimi yapılacak iller belli oldu: 9-15 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi hangi illeri kapsıyor, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ il il kura tarihleri

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci kritik bir eşiğe geldi. 9-15 Şubat 2026 haftasında 7 ilde yapılacak çekilişlerle on binlerce aile daha ev sahibi olma umudunu gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor. Hangi şehirlerde kura yapılacak, kaç konut için hak sahipleri belirlenecek ve sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte TOKİ kura takvimine dair merak edilen tüm başlıklar ve haftanın öne çıkan detayları.
Türkiye genelinde yürütülen TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı yeni haftayla birlikte devam ediyor. 9-15 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak çekilişlerle birlikte binlerce aile daha ev sahibi olma hakkı kazanacak. Süreç, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda noter huzurunda yürütülüyor.
Takvim adım adım ilerliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı programa göre, 29 Aralık 2025’te başlayan kura sürecinde şimdiye kadar 50 ilde çekilişler tamamlandı. Bu süreçte 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Bakanlık, kalan iller için kura programını haftalık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.
9-15 Şubat haftasında hangi iller var?
Yeni haftada kura çekimi yapılacak şehirler ve konut sayıları da netleşti. Program kapsamında Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir’de toplam 25 bin 985 konut için hak sahipleri belirlenecek. En yüksek konut sayısı Balıkesir ve Tekirdağ’da yer alıyor.
Toplamda 203 bin konut için kura tamamlanacak
15 Şubat itibarıyla kura çekimi yapılan il sayısı 57’ye, hak sahipliği belirlenen toplam konut sayısı ise 203 bin 111’e ulaşacak. Yetkililer, kura sürecinin tamamlanmasının ardından projelerin inşaat aşamasına geçileceğini ve konut teslimlerinin planlanan takvim doğrultusunda yapılacağını belirtiyor.
İl il TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama sayfası
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekimi tarihleri belli oldu mu?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.