Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Çorum TOKİ çekilisi takvimi 2026? Çorum TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kuraya katılacaklar listesi açıklandı

Çorum TOKİ çekilisi takvimi 2026? Çorum TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Kuraya katılacaklar listesi açıklandı

13:178/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 29 Aralık’ta başlayan ve şu ana kadar 50 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından Çorum’daki hak sahipleri kura tarihine odaklandı. Ev Sahibi Türkiye sosyal konut kapsamında 2 bin 867 konutun inşa edileceği Çorum'da TOKİ kura çekilişinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor TOKİ kurasına katılacakların isim listesi de açıklandı. İşte detaylar.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projelerinden biri olarak gösterilen TOKİ 500 bin konut projesinde kura süreci aralıksız devam ediyor. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar şimdi Çorum için yapılacak çekilişe odaklanmış durumda. Toplam 2 bin 867 konutun inşa edilmesinin planlandığı kentte kura tarihine ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edilecek olan 2 bin 867 konut için kura çekimi 23 Şubat’ta Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek.

TOKİ ÇORUM KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ AÇIKILANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde Çorum kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

ÇORUM TOKİ KURA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekimi gerçekleşen illerde kura sonucunu merak eden vatandaşlar il bazında kura sonucu sorgulaması yapabiliyor.

#Çorum
#Çorum TOKİ
#TOKİ Çorum kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura listesi sorgulama ekranı: Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir?