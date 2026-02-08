Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar sürüyor. 50 ilde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirlendi. Bu hafta 7 şehirde daha kura heyecanı var. TOKİ kurası çekilecek iller arasında Yozgat’ta var. Yozgat’ta inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.