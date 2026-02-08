Yeni Şafak
TOKİ Yozgat kurasına katılacaklar listesi belli oldu mu?

11:588/02/2026, Pazar
Sonraki haber

Yüzyılın Konut Projesi’nde takvim işliyor. 9 Şubat Pazartesi günü kura çekimi yapılan illerden biri Yozgat. Noter huzurunda gerçekleşecek TOKİ Yozgat kura çekilişi canlı olarak takip edilecek. TOKİ sosyal konutları 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 daire olarak inşa edilecek. Kuraya girecekler ile başvurusu reddedilenler belli oldu. İşte 2026 TOKİ Yozgat kurasına katılacaklar listesi sorgulama ekranı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan Yüzyılın Konut Projesi'nde kuralar sürüyor. 50 ilde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirlendi. Bu hafta 7 şehirde daha kura heyecanı var. TOKİ kurası çekilecek iller arasında Yozgat’ta var. Yozgat’ta inşa edilecek 2 bin 858 sosyal konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura tarihine odaklandı.

TOKİ Yozgat kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Yozgat TOKİ kura çekimi tarihi açıklandı. Buna göre, TOKİ Yozgat kurası 9 Şubat'ta saat 11:00'de çekilecek.

Yozgat TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Yozgat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.

TOKİ Yozgat kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

