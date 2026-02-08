Meclis’te bu hafta neler var? TBMM’de bu hafta yoğun mesai: Kritik düzenlemeler gündemde

TBMM Genel Kurulu’nda yeni haftada Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine 24. maddeden devam edilecek. Toplam 36 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin bu hafta tamamlanması öngörülüyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak rapor çalışmalarının bu hafta tamamlanması bekleniyor.

Ortak rapor üzerinde çalışan, komisyondaki grubu bulunan siyasi partilerin koordinatörlerinden oluşan beş kişilik ekip geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında beşinci toplantısını yapmıştı.

Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, ortak rapor için son bir kez daha toplantı yapılabileceği, daha sonra ortak raporun komisyonun tüm üyelerinin değerlendirmesine sunulacağı belirtilmişti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet 9-14 Şubat tarihleri arasında Washington'a resmi bir ziyarette bulunacak.

Oktay ve beraberindeki heyetin Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Temsilciler Meclisi Başkanı başta olmak üzere senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüşmesi planlanıyor.