'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız 42 gün sonra kafede bulundu

Bursa'da 42 gün önce markete gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Sude Solak'tan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu genç kız bir kafede bulundu.
diyerek ayrılan Sude Solak’tan (16) uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis ekipleri, kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 42 gün sonra Sude Solak, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bir kafede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kız ailesine teslim edildi.
