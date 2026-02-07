Yeni Şafak
'Markete gidiyorum' diyerek evden çıkan genç kız 42 gün sonra kafede bulundu

22:097/02/2026, Cumartesi
IHA
16 yaşındaki Sude Solak
Bursa'da 42 gün önce markete gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Sude Solak'tan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışmalar sonucu genç kız bir kafede bulundu.

Bursa’da 27 Aralık 2025 tarihinde
"Markete gidiyorum"
diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki kız, polis ekiplerince bir kafede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 27 Aralık 2025 tarihinde evden
"Markete gidiyorum"
diyerek ayrılan Sude Solak’tan (16) uzun süre haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından polis ekipleri, kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 42 gün sonra Sude Solak, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde bir kafede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kız, işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından kız ailesine teslim edildi.


ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?