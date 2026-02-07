TYP PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR! Güvenlik ve temizlik personeli alınacak! İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman?

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.