Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Çiftçilere 94,3 milyon liralık tarımsal destek: Bakanlık ödeme tarihini duyurdu

Çiftçilere 94,3 milyon liralık tarımsal destek: Bakanlık ödeme tarihini duyurdu

19:206/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık kırsal kalkınma yatırım desteğinin bugün hesaplara aktarılacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 94 milyon 265 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Kırsal kalkınma yatırım desteğinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağı belirtilen açıklamada,
"94 milyon 265 bin lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
ifadeleri kullanıldı.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Çiftçi
#Ödeme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası 2026 Enflasyon Raporu ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu? İşte açıklama günü