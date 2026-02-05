Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Kooperatiflerde 38,5 milyonluk vurgun iddiası: 13 gözaltı

Kooperatiflerde 38,5 milyonluk vurgun iddiası: 13 gözaltı

00:435/02/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri kooperatiflere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Jandarma ekipleri kooperatiflere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir’de tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, ‘zimmet’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ iddialarıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı müfettiş raporları ile MASAK verilerine dayanan incelemelerde, 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 38 milyon 500 bin liralık kamu zararı oluştuğu belirlendi.

İzmir'de jandarma ekiplerince tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik düzenlenen 'zimmet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda, 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren 2 tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik soruşturma başlatıldı. ‘Zimmet’, ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri de incelendi. İncelemelerde, 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 38 milyon 500 bin TL’lik kamu zararı ve yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile Aydın’ın Nazilli ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



#İzmir
#Kooperatif
#Zimmet
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama