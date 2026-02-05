Kooperatiflerde 38,5 milyonluk vurgun iddiası: 13 gözaltı

İzmir'de jandarma ekiplerince tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik düzenlenen 'zimmet' ve 'nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda, 38 milyon 500 bin liralık yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kiraz ilçesinde faaliyet gösteren 2 tarımsal kalkınma kooperatifine yönelik soruşturma başlatıldı. ‘Zimmet’, ‘güveni kötüye kullanma’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerinin denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri de incelendi. İncelemelerde, 2020-2024 yılları arasında yaklaşık 38 milyon 500 bin TL’lik kamu zararı ve yolsuzluk yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerce Kiraz ve Ödemiş ilçeleri ile Aydın’ın Nazilli ilçelerinde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.