İzmir'in hali içler acısı: Sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Alsancak Semti'nde bazı iş yerlerini su bastı.
Yağmur özellikle Konak, Gaziemir, Bornova ve Buca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu. Öte yandan Karşıyaka'daki bir mesire alanında iki farklı araçta mahsur kalan üç kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Yağış, Alsancak'taki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmaları yaptı. Birçok esnaf dükkanlarında biriken suyu dalgıç pompalarla boşaltmaya çalıştı.
Bölgeye sevk edilen İZSU ekipleri de su tahliyesinde esnafa yardımcı oldu.
Esnaf Evren Yurtoda, bulundukları sokağın her yıl kazılıp yapıldığını, yaşadıkları karşısında söyleyecek bir şey bulamadığını ifade etti.
Bölgedeki iş yerlerini suyun bastığını anlatan Yurtoda, "5 yıldır aynı, sonuç ve manzara hiç değişmiyor. Esnaf kan ağlıyor. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz. Bu duruma hiç şaşırmıyoruz." dedi.
Mahalle sakinleri ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Yalım, "Yapılsa da yapılmasa da aynı şey. Düzgün yaptıkları yok zaten. Eğim bu tarafa diyorlar, o tarafa kazı yapıyorlar. Her şeyi farklı farklı yapıyorlar. Suyun birinci katlara çıkmadığına şaşırıyorum. Lağımdan da zeminden de su geliyor. Bayağı dolu, etrafı görüyorsunuz." diye konuştu.
ARAZİDE MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam etkili olan sağanak sonrası sahadaki müdahale ve önlem çalışmaları kapsamında Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı'nda, bir kişinin arazide mahsur kaldığı ihbarı alındı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi