Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Diyarbakır kura 2026 ne zaman? 500 bin TOKİ Diyarbakır kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ Diyarbakır kura 2026 ne zaman? 500 bin TOKİ Diyarbakır kura tarihi açıklandı mı?

14:181/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ kura çekilişi takvimi kapsamında TOKİ Diyarbakır kura çekimi, ev sahibi olma hedefiyle başvuru yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura çekim tarihi araştırılırken, 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Diyarbakır’da başvuruda bulunan binlerce kişi sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Diyarbakır merkez ile ilçelerinde yapılacak 12 bin 165 konut için başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, kura çekiminin gerçekleştirileceği gün ve TOKİ kurasına katılacaklar listesi ile ilgili yayınlanacak resmi açıklamalara odaklanmış durumda.

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde illerin kura çekilişleri sürüyor. Diyarbakır’da TOKİ kapsamında yapılacak 12 bin 165 sosyal konut için kura çekiliş tarihi bekleniyor. Kura çekiminin ne zaman yapılacağı takvimin açıklanıp açıklanmadığı, başvuru sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ Diyarbakır kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Diyarbakır için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta 12 bin 165 konut inşa edilecek. Diyarbakır için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

DİYARBAKIR MERKEZ (BAĞLAR,KAYAPINAR) 10000

BİSMİL 300

ÇÜNGÜŞ 47

ÇERMİK 200

ÇINAR 142

DİCLE 100

EĞİL 126

HANİ 300

HAZRO 100

KULP 200

LİCE 150

SİLVAN 500

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI?

500 bin sosyal konut projesinde Diyarbakır TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Diyarbakır kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ GİRESUN KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyarbakır'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Diyarbakır'da fiyatlar şu şekilde:

Diyarbakır'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Diyarbakır'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Diyarbakır'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

DİYARAKIR TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE EVLER NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında ilk teslimatların Mart 2027'de yapılması bekleniyor.

#TOKİ
#TOKİ kura çekilişi
#TOKİ Diyarbakır kura çekilişi
#TOKİ Diyarbakır 12 bin 165 konut kura çekim tarihi
#500 bin sosyal konut Diyarbakır TOKİ kura çekilişi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırşehir kura çekiliş tarihi açıklandı mı? 500 bin Kırşehir TOKİ kurası ne zaman çekilecek?