Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, 23'te Deniz Türüç'ün golüyle 1-0 geriye düşerken 34'te Cerny ile beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona ererken 77'de sahneye çıkan Orkun Kökçü, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 36'ya yükseltirken, TÜMOSAN Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

El Bilal Toure ve Asllani cezalı

Siyah-beyazlı takımda El Bilal Toure, TÜMOSAN Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartın ardından, gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü. Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Kristjan Asllani maçta ilk kez süre alırken oyuna girdikten 6 dakika sonra kırmızı kart gördü. Asllani de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor maçı 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Orkun, Salih, Cerny, Cengiz, El Bilal, Mustafa.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

9. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte kaleci Bahadır Han Güngördü, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada bu kez sol çaprazda topun başına geçen Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği yere çarparak auta çıktı.

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor golü buldu. Muleka'nın orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Deniz Türüç, rakip kaleye ilerleyip ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu'nun altından topu ağlara gönderdi: 0-1.

25. dakikada Gökhan Sazdağı'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktası yakınında iyi yükselen Toure'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Ceza sahası dışında Cerny'nin havalandırdığı top, sol çapraza açıldı ve Orkun Kökçü'nün önünde kaldı. Orkun'un ceza sahası sol çaprazından yerden şutunda kaleci Bahadır'dan seken meşin yuvarlağı arka direkte Cerny tamamladı ve siyah-beyazlılar beraberliği buldu: 1-1.

42. dakikada sol kanatta Orkun Kökçü, Muleka'dan kaptığı topu bekletmeden ceza sahasına ortaladı. Arka direkte uygun pozisyonda Cengiz Ünder'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın mesafeden yan direğe çarptı ve dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

77. dakikada Orkun Kökçü, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

82. dakikada Kristjan Asllani, rakibi Deniz Türüç'e yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.















