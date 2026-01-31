İL İL 500 BİN KONUT Hak Sahibi İsim Listesi Sorgulama Ekranı! 2026 TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? TOKİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ E-DEVLET

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci hız kesmeden sürüyor. 2026 yılı itibarıyla 34 ilde binlerce vatandaş ev sahibi olma hakkı kazanırken, başvuru yapan milyonlarca kişi sonuç ekranına kilitlendi.
TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri 2026 yılıyla birlikte ivme kazandı. Bugüne kadar 34 ilde hak sahipleri belirlenirken, gözler şimdi TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranına çevrildi.
Ocak 2026 TOKİ Kura Takvimi ve Çekilişi Yapılan İller Hangileri?
Bugüne kadar Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun olmak üzere toplam 32 ilde 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu.
TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?
Konut projesine en çok başvurunun yapıldığı üç büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir için bekleyiş sürüyor. TOKİ tarafından paylaşılan mevcut takvimde bu üç ilin kura tarihleri henüz yer almıyor.
Kurada Çıkmayanlar Başvuru Parasını Nasıl Geri Alır?
TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkmayan adaylar ödedikleri başvuru ücretlerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra geri alabiliyor. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı bankanın şubelerinden veya ilgili bankanın ATM'leri üzerinden gerçekleştiriliyor. Hak sahibi olan vatandaşların ise ödedikleri bu bedel, konut peşinatına dahil ediliyor.
26-31 OCAK 2026 TOKİ KURA TAKVİMİ
Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın TOKİ kura tarihleri belli oldu.
Yeni haftanın takvimine göre;
27 Ocak Salı günü Kilis'te 1170,
28 Ocak Çarşamba Sinop'ta 947,
29 Ocak Perşembe Niğde'de 2 bin 604,
30 Ocak Cuma Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te 1600,
31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da 1620 konut için kura çekimi yapılacak.