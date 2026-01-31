İL İL 500 BİN KONUT Hak Sahibi İsim Listesi Sorgulama Ekranı! 2026 TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? TOKİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ E-DEVLET

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak?

Konut projesine en çok başvurunun yapıldığı üç büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir için bekleyiş sürüyor. TOKİ tarafından paylaşılan mevcut takvimde bu üç ilin kura tarihleri henüz yer almıyor.