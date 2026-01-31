Yeni Şafak
Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu

09:4031/01/2026, Cumartesi
Emekliye maaş farkı ödemeleri başlıyor.
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu. En düşük emekli aylığı alanlara 3 bin 119 liralık fark 4 Şubat Çarşamba günü ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler ve hak sahiplerine fark tutarlarının 4 Şubat'ta ödeneceğini bildirdi.

Ödemeler banka ve PTT şubelerinden yapılacak

SGK'dan yapılan açıklamada,
"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz"
ifadeleri kullanıldı.

Emeklilerin ocak itibarıyla alt sınır aylığının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildiği hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 11,4 milyar liralık fark ödemesi yapılacağı belirtildi.





#en düşük emekli maaşı
#son dakika
#emekli aylığı farkı
