Emekli bayram ikramiyelerine zam beklentisi: Yüzde 25 artabilir

26/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinde yüzde 25 oranında artış düşünülüyor. 4 bin lira olan bayram ikramiyelerine zam gelmesi ihtimali yükseldi.

Türkiye'de milyonlarca emekliye AK Parti döneminde başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması devam ediyor. Emeklilerin bayramlardaki ihtiyaçlarını karşılaması için ödenen 4 bin liralık ikramiyeye yüzde 25 oranında zam yapılarak 5 bin lira olması beklentisi ortaya çıktı.

18 MİLYONA YAKIN EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

18 milyona yakın emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına aktarılıyor. Eğer düzenleme yapılarak yüzde 25 zamla ikramiyeler 5 bin liraya yükselirse emeklilerin ceplerine 10 bin lira girmiş olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

SGK'dan emekli maaşı alanlar, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlarla birlikte bu kişilerin hak sahipleri olan kişiler ikramiyeleri alacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da aldıkları maaş yüzdesi kadar ikramiyeyi hak edecek.

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçiyor. Ramazan Bayramı 20-24 Mart 2026 tarihlerinde, Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs 2026 tarihlerinde gerçekleşeceği için bu tarihlerden önce ikramiye ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

NTV'nin haberine göre, emekli ikramiyesinin artması için bütçe çalışmaları devam ederken yasal düzenleme için AK Parti'nin kanun teklifini Meclis'e sunması, komisyonda görülüp onaylanması, Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalaması sonrası Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenlemenin yasalaşması bekleniyor.

