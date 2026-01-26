PİYASADAKİ SERT HAREKETİN NEDENİ BELLİ OLDU





Peki altın ve gümüşte sert yükselişin sebebi ne? Piyasada ralli devam edecek mi? Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altın ve gümüşte gerçekleşen yukarı hareketin arkasındaki en önemli neden ABD ekonomisine ve dolara olan güvenin azalmasıdır.



