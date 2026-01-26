Piyasalar altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri takip ederken gümüş fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Ons gümüş fiyatı 108,60 dolarla rekor kırdı. Yatırımcılar, makroekonomik ve fiziksel piyasa faktörlerinin yönlendirdiği etkilerin ne yönde olacağını merak ediyor. Peki, bugün gümüş ne kadar oldu? İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi haftanın ilk işlem günü güncel gümüş fiyatları ve gümüşün gidişatına dair ayrıntılar..
GÜMÜŞ FİYATLARINDA REKOR
Gümüşün ons fiyatı 7 Ocak haftasını 79,90 dolardan kapatmıştı. BloombergHT’nin haberine göre ons gümüş fiyatı 108,60 doları görerek rekor kırdı.
An itibarıyla (9.37) ons gümüş 107,4635 dolardan ilerliyor. Gümüş gram fiyatıysa 150,2693 liradan ilerliyor.
Gram gümüş fiyatı nasıl hesaplanıyor?
Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.
Gram gümüşün Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram gümüş değerini veriyor.
GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Öte yandan para ve emtia piyasalarında yönü belirleyecek kritik gelişme için geri sayım başladı. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı açıklanacak. Bu gelişme altın ve gümüşte fiyatlamaları yeniden şekillendirecek.
PİYASADAKİ SERT HAREKETİN NEDENİ BELLİ OLDU
Peki altın ve gümüşte sert yükselişin sebebi ne? Piyasada ralli devam edecek mi? Çarşamba günü açıklanacak Fed faiz kararı sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Altın ve gümüşte gerçekleşen yukarı hareketin arkasındaki en önemli neden ABD ekonomisine ve dolara olan güvenin azalmasıdır.
Grönland gibi agresif tavırlar, Kanada’ya yönelik yaklaşımlar, bir yandan İran'ı vurma ile ilgili haberler zaten tansiyonu yükseltirken asıl önemli haber ‘ABD borçlarını ödeyebilir mi?’ sorusunun cevabını verebilecek olan ABD’nin mali politikalarını denetleyen bağımsız kuruluş Sorumlu Federal Bütçe Komitesi (CRFB) tarafından hazırlanan rapordu. Rapora göre Amerikan ekonomisi kırmızı alarm verdi. Fortune’un haberinde dikkat çekilen yeni rapora göre ABD’nin kamu borcu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) %100'üne ulaşarak ekonominin toplam büyüklüğüne eşitlendi.