Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ baraj doluluk seviyesi 26 Ocak 2026

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ baraj doluluk seviyesi 26 Ocak 2026

10:0726/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Baraj doluluk oranları yaz boyu yağış olmaması ve yüksek sıcaklıklarla birlikte düşüş seyrini sürdürüyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, İstanbul'da 14 Aralık Pazar günü barajların genel doluluk oranı yüzde 17,93 olarak ölçüldü. Megakent için su kaynaklarının son günlerde giderek normale dönmesi, yetkililer ve vatandaşlar açısından sevindirici nitelik taşıyor Peki, 16 Aralık 2025 İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ baraj doluluk seviyesi 16 Aralık 2025.

İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Serin havaların yerini sıcak havaların almasıyla birlikte su seviyelerindeki değişim sık sık araştırılıyor. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri, arttı mı azaldı mı? Vatandaşlar, barajlardaki su durumunu dikkatle takip etmeye devam ediyor. Peki, baraj doluluk oranları nelerdir?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

Grafikte İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları gösteriliyor. Veriler yaklaşık olarak şu şekilde:


İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI


İstanbul'da baraj doluluğu yüzde 26,91 seviyesinde. Elmalı ve Darlık barajları yağışlardan en çok etkilenen ve doluluğu en yüksek olan noktalar olurken, Terkos ve Büyükçekmece gibi dev barajlar hala %20'nin altında:


Elmalı: %79,75

Darlık: %44,68

Ömerli: %38,15

Alibey: %21,5

Büyükçekmece: %18,3

Terkos: %16,55

Sazlıdere: %15,94























25 OCAK 2026 ŞEHİR ŞEHİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

Şehir Durum

İstanbul (İSKİ) 📈 Kademeli Artış

Ankara (ASKİ) ⚠️ Kritik Seviye

İzmir (İZSU) 🚨 Alarm Veriyor

Bursa (BUSKİ) 📉 Çok Kritik

#iski
#baraj doluluk oranı
#istanbul baraj doluluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüş rekor tazeledi! 26 Ocak 2026 bugün ons ve gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?