Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev kadro müjdesi: 3 Bin 395 Astsubay 240 Subay alımı için başvurular başladı! İşte şartları

Beklenen duyuru geldi, binlerce aday için başvuru ekranı açıldı! Jandarma ve Sahil Güvenlik, toplam 3 bin 635 kişilik subay ve astsubay alımı yapacağını açıkladı. Güverte, makine, ikmal ve sağlık gibi birçok farklı branşta yapılacak alımlar için şartlar belli oldu. Peki, kimler başvurabilecek, kadro dağılımı nasıl? İşte Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde gerçekleşecek olan istihdama dair başvuru detayları...

1 /9 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) için 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) için ise 200 astsubay ve 40 subay olmak üzere toplamda 3 bin 635 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek.

2 /9 JGK İÇİN 3 BİN 395 ASTSUBAY ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında görevlendirilmek üzere temin edilecek 3 bin 395 kişilik kontenjanın, 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadın adaylardan oluşuyor. Alımlar; Jandarma, İstihkam, Muhabere, İkmal, Bakım, Personel, Maliye ve Sağlık branşlarında yapılacak.

3 /9 Jandarma Genel Komutanlığı Branş ve Kontenjan Dağılımı:

Jandarma: 2.890 Erkek, 202 Kadın (Şehit/Gazi kontenjanı ile toplam 3.262) İstihkam: Toplam 25 personel Elektrik Teknisyeni: 4 Erkek İnşaat Teknisyeni: 8 Erkek Kadastro Teknisyeni: 1 Kadın Makine Teknisyeni: 2 Erkek Temel İstihkam: 7 Erkek, 3 Kadın

4 /9 Muhabere: Toplam 48 personel Bilgi Sistem Teknisyeni: 20 Erkek, 4 Kadın Ağ Sistem Teknisyeni: 12 Erkek Telsiz Sistem Teknisyeni: 12 Erkek İkmal: 17 Erkek, 4 Kadın (Toplam 21) Bakım: Toplam 9 personel Elk. Güç Kaynağı Teknisyeni: 1 Erkek Elektronik Optik Teknisyeni: 1 Erkek Mühimmat: 1 Erkek Oto Teknisyeni: 4 Erkek Silah Teknisyeni: 1 Erkek Temel Bakım: 1 Kadın

5 /9 Personel: 4 Erkek, 3 Kadın (Toplam 7) Maliye: 2 Erkek, 1 Kadın (Toplam 3) Sağlık: Toplam 20 personel İlk ve Acil Yardım Teknisyeni: 19 Erkek Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni: 1 Erkek Sahil Güvenlik Komutanlığına Sözleşmeli Personel Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay alımı gerçekleştirilecek. SGK Astsubay Branş ve Kontenjanları (Toplam 200): Güverte (1): 65 Erkek (Deniz Ulaştırma ve İşletme / Güverte Önlisans mezunları) Güverte (2): 15 Erkek (Deniz ve Liman İşletmeciliği / Marina ve Yat İşletmeciliği Önlisans mezunları) Makine: 20 Erkek İkmal: 30 Erkek, 10 Kadın

6 /9 Bilgi Teknolojileri: 20 Erkek İdari: 30 Erkek, 10 Kadın SGK Subay Branş ve Kontenjanları (Toplam 40): Güverte: 7 Erkek, 1 Kadın Makine: 6 Erkek, 1 Kadın İkmal: 8 Erkek, 2 Kadın Mühendis (Bilgisayar): 2 Erkek, 1 Kadın Mühendis (Elektronik): 2 Erkek, 1 Kadın Mühendis (Elektrik): 2 Erkek Mühendis (İnşaat): 2 Erkek Hukuk: 4 Erkek, 1 Kadın

7 /9 BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Adaylar başvurularını 26 Ocak 2026 (bugün) itibarıyla yapabilecek. Süreç, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvurular, sadece e-Devlet kapısı üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla alınacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

8 /9 Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

Adaylar, başvuru şartları, KPSS/ALES puan türleri ve diğer tüm detaylara; www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.sg.gov.tr, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yer alan kılavuzlardan ulaşabilirler.