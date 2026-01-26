Yeni Şafak
Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev kadro müjdesi: 3 Bin 395 Astsubay 240 Subay alımı için başvurular başladı! İşte şartları

Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten dev kadro müjdesi: 3 Bin 395 Astsubay 240 Subay alımı için başvurular başladı! İşte şartları

09:2326/01/2026, Pazartesi
Beklenen duyuru geldi, binlerce aday için başvuru ekranı açıldı! Jandarma ve Sahil Güvenlik, toplam 3 bin 635 kişilik subay ve astsubay alımı yapacağını açıkladı. Güverte, makine, ikmal ve sağlık gibi birçok farklı branşta yapılacak alımlar için şartlar belli oldu. Peki, kimler başvurabilecek, kadro dağılımı nasıl? İşte Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde gerçekleşecek olan istihdama dair başvuru detayları...

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) için 3 bin 395, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) için ise 200 astsubay ve 40 subay olmak üzere toplamda 3 bin 635 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim görecek.

JGK İÇİN 3 BİN 395 ASTSUBAY ALINACAK


Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında görevlendirilmek üzere temin edilecek 3 bin 395 kişilik kontenjanın, 3 bin 164'ü erkek, 231'i kadın adaylardan oluşuyor. Alımlar; Jandarma, İstihkam, Muhabere, İkmal, Bakım, Personel, Maliye ve Sağlık branşlarında yapılacak.

Jandarma Genel Komutanlığı Branş ve Kontenjan Dağılımı:


Jandarma: 2.890 Erkek, 202 Kadın (Şehit/Gazi kontenjanı ile toplam 3.262)

İstihkam: Toplam 25 personel

Elektrik Teknisyeni: 4 Erkek

İnşaat Teknisyeni: 8 Erkek

Kadastro Teknisyeni: 1 Kadın

Makine Teknisyeni: 2 Erkek

Temel İstihkam: 7 Erkek, 3 Kadın

Muhabere: Toplam 48 personel

Bilgi Sistem Teknisyeni: 20 Erkek, 4 Kadın

Ağ Sistem Teknisyeni: 12 Erkek

Telsiz Sistem Teknisyeni: 12 Erkek

İkmal: 17 Erkek, 4 Kadın (Toplam 21)

Bakım: Toplam 9 personel

Elk. Güç Kaynağı Teknisyeni: 1 Erkek

Elektronik Optik Teknisyeni: 1 Erkek

Mühimmat: 1 Erkek

Oto Teknisyeni: 4 Erkek

Silah Teknisyeni: 1 Erkek

Temel Bakım: 1 Kadın

Personel: 4 Erkek, 3 Kadın (Toplam 7)

Maliye: 2 Erkek, 1 Kadın (Toplam 3)

Sağlık: Toplam 20 personel

İlk ve Acil Yardım Teknisyeni: 19 Erkek

Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni: 1 Erkek

Sahil Güvenlik Komutanlığına Sözleşmeli Personel

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 200 sözleşmeli astsubay ve 40 sözleşmeli subay alımı gerçekleştirilecek.

SGK Astsubay Branş ve Kontenjanları (Toplam 200):

Güverte (1): 65 Erkek (Deniz Ulaştırma ve İşletme / Güverte Önlisans mezunları)

Güverte (2): 15 Erkek (Deniz ve Liman İşletmeciliği / Marina ve Yat İşletmeciliği Önlisans mezunları)

Makine: 20 Erkek

İkmal: 30 Erkek, 10 Kadın

Bilgi Teknolojileri: 20 Erkek

İdari: 30 Erkek, 10 Kadın

SGK Subay Branş ve Kontenjanları (Toplam 40):

Güverte: 7 Erkek, 1 Kadın

Makine: 6 Erkek, 1 Kadın

İkmal: 8 Erkek, 2 Kadın

Mühendis (Bilgisayar): 2 Erkek, 1 Kadın

Mühendis (Elektronik): 2 Erkek, 1 Kadın

Mühendis (Elektrik): 2 Erkek

Mühendis (İnşaat): 2 Erkek

Hukuk: 4 Erkek, 1 Kadın

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI


Adaylar başvurularını 26 Ocak 2026 (bugün) itibarıyla yapabilecek. Süreç, 9 Şubat 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvurular, sadece e-Devlet kapısı üzerinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) aracılığıyla alınacak. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Adresi: https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris


Adaylar, başvuru şartları, KPSS/ALES puan türleri ve diğer tüm detaylara; www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr, www.sg.gov.tr, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve www.kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yer alan kılavuzlardan ulaşabilirler.

