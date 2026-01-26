Benzine zam yolda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin litre fiyatına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruşluk artış bekleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 26 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin litre fiyatları kaç TL?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını vergi artışları da etkiliyor. 2 Ocak’ta vergideki değişimle akaryakıt fiyatları zamlanmıştı. Son olarak 23 Ocak’ta motorin 1 lira 43 kuruş zamlanmıştı. 27 Ocak gece yarısı geçerli olmak üzere benzine zam gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin güncel fiyatı.
Benzine zam var mı, ne kadar?
Benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam bekleniyor. İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 54.10 TL
Motorin litre fiyatı: 57.34 TL
LPG litre fiyatı: 29.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 53.92 TL
Motorin litre fiyatı: 57.16 TL
LPG litre fiyatı: 28.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.00 TL
Motorin litre fiyatı: 58.42 TL
LPG litre fiyatı: 29.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 55.27 TL
Motorin litre fiyatı: 58.69 TL
LPG litre fiyatı: 29.09 TL