Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla benzin, motorin ve LPG fiyatları da değişmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarını vergi artışları da etkiliyor. 2 Ocak’ta vergideki değişimle akaryakıt fiyatları zamlanmıştı. Son olarak 23 Ocak’ta motorin 1 lira 43 kuruş zamlanmıştı. 27 Ocak gece yarısı geçerli olmak üzere benzine zam gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin güncel fiyatı.