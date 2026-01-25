Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde gözler Samsun’a çevrildi. 500 bin konut projesi kapsamında Samsun'da inşa edilecek 6 bin 397 evlerin hak sahipleri ne zaman belirleneceği merak konusu. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun kura çekimi için bekleyiş sürüyor.

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığında gerçekleşen 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, il il kura çekimiyle açıklanmaya devam ediyor. TOKİ kura sonucunda Samsun'da toplam 6 bin 397 konut hayata geçirilecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura takvimini yakından takip ediyor. Takvimi açıklanan illerde kura çekimleri gerçekleştirilirken, Samsun'da hak sahiplerinin belirleneceği tarih merakla bekleniyor.

TOKİ SAMSUN 6 BİN 397 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Samsun kura çekim tarihi henüz duyurulmadı. Kura çekimleri noter huzurunda ve TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanıyor.

TOKİ SAMSUN İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL? TOKİ Samsun kura çekimi sonucunda ilçe bazında kontenjan dağılımı ise şu şekilde olacak: Samsun merkezde (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 3 bin 750, Alaçam'da 150, Asarcık'ta 100, Ayvacık'ta 120, Bafra'da 500, Çarşamba'da 300, Havza'da 140, Kavak'ta 150, Ladik'te 142, 19 Mayıs'ta 125, Salıpazarı'da 120, Terme'de 300, Vezirköprü'de 450, Yakkent'te 50 sosyal konut inşa edilecek.