Dolar endeksinin zayıflaması, Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ve devam eden jeopolitik gerginlikler ile altın, gümüş ve platin tarihi zirvelerini gördü. Altının ons fiyatı haftayı yüzde 8,8 değer kazancıyla 4 bin 986 dolardan işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 25 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları.

1 /8 Altın fiyatları, zayıflayan ABD doları ve Fed beklentiler ile rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Spot altın tarihi bir yükselişle 4967 dolara çıkarak yeni zirvesini gördü. Şu sıralar altının onsu yüzde 0,8 yükselişle 4956 dolardan alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 25 Ocak 2026 Pazar altın fiyatları.

2 /8 25 Ocak Pazar saat 09:00 itibariyle altın fiyatları şöyle: Gram altın ne kadar? Gram altın alış fiyatı 7.012,95 TL Gram altın satış fiyatı 7.013,76 TL



3 /8 Çeyrek altın fiyatı Çeyrek altın alış fiyatı 11.526,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 11.617,00 TL

4 /8 Yarım altın ne kadar? 23.053,00 TL 23.233,00 TL



5 /8 Cumhuriyet altını ne kadar? 45.964,00 TL 46.289,00 TL



6 /8 Altın yorumları: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? ABD Başkanı Trump, Grönland konusunda NATO ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Donald Trump, Danimarka'nın egemenlik haklarını ihlal etmeden adaya tam erişim sağlama konusunda el sıkıştıklarını öne sürdü.

7 /8 ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Buz Denizi'nde oluşan Rus ve Çin tehlikesi nedeniyle Grönland Adası'nın ABD'ye katılmasını talep ediyor, başta adanın sahibi Danimarka olmak üzere AB ülkeleri buna şiddetle karşı çıkıyordu.