DUL VE YETİM MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ: Dul ve yetim maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

2026 yılı itibarıyla yapılan maaş artışlarının ardından dul ve yetim aylığı alan vatandaşların gözü fark ödemelerine çevrildi. Zamlı aylık tutarları ve oluşan maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih merak ediliyor.
Yeni yıl zamlarının kesinleşmesiyle birlikte dul ve yetim aylıklarında artış yaşandı. Hak sahipleri, 2026 yılına ait güncel aylık tutarları ve maaş farklarının ne zaman ödeneceğini yakından takip ediyor.
DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Dul ve yetim aylığı maaş farkları 23 Ocak Cuma günü hesaplara yatırılacak. Işıkhan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada "Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın (23 Ocak Cuma günü) hesaplarına yatırıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), vefat eden kişinin emekli maaşı üzerinden hak sahiplerine paylaştırılır. %50 Hisse; Eşin çalışması veya emekli olması durumunda ya da çocukların da maaş alması durumunda eşe ödenen orandır. %25 Hisse; Çocuklara ödenen hisse oranıdır. %75 Hiss ise; Eşin, vefat eden sigortalıdan başka maaş alan kimsesi (çocuğu) yoksa ve kendisi de çalışmıyorsa aldığı en yüksek orandır.
Dul ve yetim aylığı hesaplaması, vefat eden sigortalının maaşına ve hak sahibinin hisse oranına (%25, %50, %75) göre değişiklik göstermektedir. %12,19'luk zam oranı uygulandığında oluşan yeni tablo şu şekildedir:
Dul Maaşı (%50 Hisse Oranı)
Temmuz 2025 Maaşı: 8.440 TL
Ocak 2026 Zam Oranı: %12,19
2026 Ocak Zamlı Dul Maaşı: 9.468 TL
Yetim Maaşı (%25 Hisse Oranı)
Temmuz 2025 Maaşı: 4.220 TL
Ocak 2026 Zam Oranı: %12,19
2026 Ocak Zamlı Yetim Maaşı: 4.734 TL
Eş maaşı (%75 Hisse Oranı)
Sadece eşe ödenen (%75) dul maaşı Temmuz ayından itibaren 11 bin lira olan kişiye yüzde 12,19 zam gelecek ve ödemesi bin 340 lira artacak ve 12 bin 340 liraya ulaşacak.