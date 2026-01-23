DUL VE YETİM MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ: Dul ve yetim maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim aylığı (ölüm aylığı), vefat eden kişinin emekli maaşı üzerinden hak sahiplerine paylaştırılır. %50 Hisse; Eşin çalışması veya emekli olması durumunda ya da çocukların da maaş alması durumunda eşe ödenen orandır. %25 Hisse; Çocuklara ödenen hisse oranıdır. %75 Hiss ise; Eşin, vefat eden sigortalıdan başka maaş alan kimsesi (çocuğu) yoksa ve kendisi de çalışmıyorsa aldığı en yüksek orandır.