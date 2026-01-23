EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, 2026'da zam gelecek mi, ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İki farklı senaryo masada

Kulis bilgilerine göre Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenecek ikramiyeler için iki rakam üzerinde duruluyor. Buna göre, kişi başı bayram ikramiyesinin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesine yükseltilmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Hükümet kaynaklarında 5 bin TL seçeneğinin daha ağırlıklı olduğu ifade ediliyor.