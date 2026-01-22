Yeni Şafak
TOKİ Aydın kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Efeler, Çine, Germencik, Didim, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söke, İncirliova kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

22/01/2026, Perşembe
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 6 bin 973 sosyal konutun inşa edileceği Aydın konut kurası, 23 Ocak tarihinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Aydın kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Aydın merkez Efeler, Çine, Germencik, Didim, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söke, İncirliova TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 15 Ocak’ta Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi Salonu’nda saat 11:00’da Aydın konut kurası gerçekleştirilecek. TOKİ Aydın kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Aydın kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ Aydın kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

