TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda 6 bin 973 sosyal konutun inşa edileceği Aydın konut kurası, 23 Ocak tarihinde Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Aydın kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Aydın merkez Efeler, Çine, Germencik, Didim, Koçarlı, Kuşadası, Nazilli, Söke, İncirliova TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi.

